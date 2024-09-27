Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1863 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1863 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 751 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Aureo & Calicó (27)
- Cayón (15)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (2)
- Herrero (4)
- HERVERA (17)
- ibercoin (10)
- Jesús Vico (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- Rauch (1)
- Rio de la Plata (1)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (23)
- Tauler & Fau (12)
- TMAJK sro (1)
- VL Nummus (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 10 реалов 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск