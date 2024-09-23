Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1842 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1842 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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