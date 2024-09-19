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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1842 B PS
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
80 реалов 1842 B CC
Средняя цена 420 $
Продажи
1 138
Аверс
Реверс
80 реалов 1842 M CL
Средняя цена 440 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
80 реалов 1842 S RD
Средняя цена 340 $
Продажи
0 43

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1842 S RD
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 реалов 1842 M CL
Средняя цена 460 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
10 реалов 1842 S RD
Средняя цена 320 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
4 реала 1842 S RD
Средняя цена 240 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 реала 1842 M CL
Средняя цена 310 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 реала 1842 B CC
Средняя цена 190 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
2 реала 1842 M CL
Средняя цена 450 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1842 M CL
Средняя цена 220 $
Продажи
0 42

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1842 Каталония
Средняя цена 260 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
8 мараведи 1842 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 50 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
8 мараведи 1842 Номинал на аверсе
Средняя цена 70 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
8 мараведи 1842 Номинал на аверсе Надпись "RYENA"
Средняя цена 330 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 мараведи 1842 Ja
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 мараведи 1842
Средняя цена 90 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 мараведи 1842 Ja
Средняя цена 470 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 мараведи 1842
Средняя цена 70 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
1 мараведи 1842 DG
Средняя цена 280 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 мараведи 1842 J
Средняя цена 190 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
1 мараведи 1842
Средняя цена 110 $
Продажи
1 233
Аверс
Реверс
1 мараведи 1842 Пьедфорт
Средняя цена 130 $
Продажи
0 15
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