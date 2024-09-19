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Испания
1842
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
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1842
Монеты Испании 1842 года
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Золотые монеты
80 реалов 1842 B PS
Средняя цена
9900 $
Продажи
0
6
80 реалов 1842 B CC
Средняя цена
420 $
Продажи
1
138
80 реалов 1842 M CL
Средняя цена
440 $
Продажи
0
32
80 реалов 1842 S RD
Средняя цена
340 $
Продажи
0
43
Серебряные монеты
20 реалов 1842 S RD
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
18
10 реалов 1842 M CL
Средняя цена
460 $
Продажи
0
16
10 реалов 1842 S RD
Средняя цена
320 $
Продажи
0
77
4 реала 1842 S RD
Средняя цена
240 $
Продажи
0
21
4 реала 1842 M CL
Средняя цена
310 $
Продажи
0
5
4 реала 1842 B CC
Средняя цена
190 $
Продажи
0
61
2 реала 1842 M CL
Средняя цена
450 $
Продажи
0
5
1 реал 1842 M CL
Средняя цена
220 $
Продажи
0
42
Медные монеты
6 куарто 1842 Каталония
Средняя цена
260 $
Продажи
0
19
8 мараведи 1842 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена
50 $
Продажи
0
21
8 мараведи 1842 Номинал на аверсе
Средняя цена
70 $
Продажи
0
48
8 мараведи 1842 Номинал на аверсе
Надпись "RYENA"
Средняя цена
330 $
Продажи
0
21
4 мараведи 1842 Ja
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
4
4 мараведи 1842
Средняя цена
90 $
Продажи
0
28
2 мараведи 1842 Ja
Средняя цена
470 $
Продажи
0
15
2 мараведи 1842
Средняя цена
70 $
Продажи
0
132
1 мараведи 1842 DG
Средняя цена
280 $
Продажи
0
49
1 мараведи 1842 J
Средняя цена
190 $
Продажи
0
101
1 мараведи 1842
Средняя цена
110 $
Продажи
1
233
1 мараведи 1842
Пьедфорт
Средняя цена
130 $
Продажи
0
15
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Зактрыть
Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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