Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1842 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе ibercoin за 95 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 29 января 2021
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Дата 17 марта 2020
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Дата 6 февраля 2019
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Дата 5 июля 2018
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Дата 24 апреля 2018
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 22 апреля 2015
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Дата 15 сентября 2011
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Дата 27 апреля 2011
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