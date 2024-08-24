Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1842 года DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1842 года со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Maison Palombo за 1200 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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