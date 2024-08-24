Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1842 года DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 мараведи 1842 года DG - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 мараведи 1842 года DG - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1842 года со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Maison Palombo за 1200 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (18)
  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (7)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (2)
  • London Coins (1)
  • Palombo (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Heritage - June 21, 2018
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Heritage - June 21, 2018
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1842 DG на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1842 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 1 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск