Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1842 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (233) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1842 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе ibercoin за 360 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS65 NN Coins
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Дата 20 сентября 2023
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Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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