Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1842 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1842 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13500 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
11571 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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