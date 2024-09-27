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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1842 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1842 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1842 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1842 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13500 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 80 реалов 1842 B PS на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Испания 80 реалов 1842 B PS на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
11571 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Испания 80 реалов 1842 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 B PS на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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