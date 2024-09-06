Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1842 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1842 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
- VL Nummus (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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