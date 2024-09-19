Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1842 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1842 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
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Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
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Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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