Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1842 года B CC (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1842 года со знаком B CC. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88140 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3600 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 10 мая 2024
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Дата 21 марта 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 26 октября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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