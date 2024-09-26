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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе". Надпись "RYENA" (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Надпись "RYENA"

Аверс монеты - 8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе" Надпись "RYENA" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе" Надпись "RYENA" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе". Надпись "RYENA". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность F
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - December 4, 2018
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1842 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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