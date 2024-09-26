Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе". Надпись "RYENA" (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Надпись "RYENA"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе". Надпись "RYENA". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
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Дата 22 октября 2020
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Дата 19 октября 2017
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Дата 4 мая 2016
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Дата 15 сентября 2011
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Дата 14 декабря 2010
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