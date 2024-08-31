Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1842 года B CC (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1842 года со знаком B CC. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 24 октября 2023
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Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 20 января 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 2 июля 2020
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Дата 5 марта 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
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