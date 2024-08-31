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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1842 года B CC (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1842 года B CC - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1842 года B CC - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1842 года со знаком B CC. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1842 B CC на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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