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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1842 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1842 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1842 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1842 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (4)
  • Herrero (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1728 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
1415 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1842 S RD на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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