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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1842 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1842 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1842 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1842 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33511 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Heritage - May 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе VAuctions - July 6, 2022
Продавец VAuctions
Дата 6 июля 2022
Сохранность Нет оценки PCGS
Цена
Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 2 мараведи 1842 на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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