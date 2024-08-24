Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1842 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1842 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33511 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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