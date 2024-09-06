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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1842 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1842 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1842 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1842 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88379 проданному на аукционе Cayón Subastas за 900 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (14)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность F
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность F
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1842 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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