Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1842 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1842 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88379 проданному на аукционе Cayón Subastas за 900 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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