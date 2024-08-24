Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1842 года J (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1842 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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