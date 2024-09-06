Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1842 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1842 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1842 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1842 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1842 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1842 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 2 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск