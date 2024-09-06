Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1842 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1842 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (8)
- Cayón (2)
- HERVERA (2)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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