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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1842 года. Пьедфорт (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Пьедфорт

Аверс монеты - 1 мараведи 1842 года Пьедфорт - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 мараведи 1842 года Пьедфорт - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1842
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1842 года. Пьедфорт. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
731 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 1 мараведи 1842 на аукционе Aureo & Calicó - April 29, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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