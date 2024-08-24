Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1842 года. Пьедфорт (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Пьедфорт
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1842 года. Пьедфорт. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
731 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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