Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1842 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1842 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 24 января 2019.
Сохранность
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- ibercoin (2)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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