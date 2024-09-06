Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1842
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1842 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 551 EUR. Торги состоялись 23 мая 2019.
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Дата 10 мая 2024
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Дата 18 апреля 2023
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