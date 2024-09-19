Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1858 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1858 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (6)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (1)
- ibercoin (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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