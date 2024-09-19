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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1841 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 реалов 1841 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1841 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1841 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • NOONANS (2)
  • Soler y Llach (2)
Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе NOONANS - June 20, 2024
Продавец NOONANS
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе ibercoin - September 26, 2012
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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