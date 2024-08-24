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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1841 B PS
Средняя цена 480 $
Продажи
0 210
Аверс
Реверс
80 реалов 1841 M CL
Средняя цена 330 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
80 реалов 1841 S RD
Средняя цена 330 $
Продажи
0 51

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 реалов 1841 M CL
Средняя цена 510 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
10 реалов 1841 S RD
Средняя цена 510 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 реала 1841 S RD
Средняя цена 200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 реала 1841 M CL
Средняя цена 680 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 реала 1841 B PS
Средняя цена 100 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
2 реала 1841 M CL
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 реал 1841 M CL
Средняя цена 260 $
Продажи
0 25

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1841 Каталония
Средняя цена 55 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
6 куарто 1841 Каталония Цветы с 7 лепестками
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 куарто 1841 Каталония
Средняя цена 25 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
8 мараведи 1841 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 60 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
8 мараведи 1841 Номинал на аверсе
Средняя цена 50 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 мараведи 1841 Ja
Средняя цена 320 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 мараведи 1841
Средняя цена 40 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 мараведи 1841 J
Средняя цена 420 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 мараведи 1841 Ja
Средняя цена 540 $
Продажи
1 6
Аверс
Реверс
2 мараведи 1841
Средняя цена 85 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
2 мараведи 1841 Пьедфорт
Средняя цена
Продажи
0 0
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