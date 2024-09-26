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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1841 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1841 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1841 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (210) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1841 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4150 проданному на аукционе Cayón Subastas за 950 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 B PS на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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