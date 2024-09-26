Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1841 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (210) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1841 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4150 проданному на аукционе Cayón Subastas за 950 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
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Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 8 июня 2023
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
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