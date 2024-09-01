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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1841 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1841 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1841 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1841 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 6 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Silicua Coins - August 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 августа 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе InAsta - May 6, 2019
Продавец InAsta
Дата 6 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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