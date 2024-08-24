Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1841 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1841 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность F
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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