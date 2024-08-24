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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1841 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 реалов 1841 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1841 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1841 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1404 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность F
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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