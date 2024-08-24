Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1841 года J (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1841 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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