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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1841 года J (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1841 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1841 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1841 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1188 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1841 J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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