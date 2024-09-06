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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1841 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1841 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1841 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1841 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
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  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
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  • HERVERA (2)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1841 B PS на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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