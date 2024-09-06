Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1841 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1841 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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