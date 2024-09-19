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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1841 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 3 куарто 1841 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 3 куарто 1841 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1841 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 3 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 3 куарто 1841 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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