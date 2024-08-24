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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1841 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1841 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1841 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1841 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88378 проданному на аукционе Cayón Subastas за 460 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (5)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1841 M CL на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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