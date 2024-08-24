Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1841 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1841 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88378 проданному на аукционе Cayón Subastas за 460 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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