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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1841 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1841 года "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1841 года "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1841 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Aureo & Calicó (9)
  • Bentes Auctions (1)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (6)
  • Monedalia.es (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" на аукционе Jesús Vico - September 13, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1841 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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