Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1841 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1841 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 12 апреля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 19 июня 2022
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Дата 23 апреля 2022
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Дата 16 марта 2021
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Продавец ibercoin
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