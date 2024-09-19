Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1841 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1841 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
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- Monedalia.es (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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