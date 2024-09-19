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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1841 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1841 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1841 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1841 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
Испания 2 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 2 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 2 мараведи 1841 Ja на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 2 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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