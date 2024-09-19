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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1841 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1841 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1841 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1841 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (3)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Silicua Coins - July 23, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе HERVERA - December 19, 2018
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Soler y Llach - December 18, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Jesús Vico - October 27, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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