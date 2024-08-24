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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1841 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1841 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1841 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1841 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Ars Time - November 4, 2014
Продавец Ars Time
Дата 4 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1841 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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