Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1841 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1841 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Ars Time
Дата 4 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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