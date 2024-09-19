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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1841 года. Пьедфорт (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Пьедфорт

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

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