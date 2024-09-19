Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1841 года. Пьедфорт (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Пьедфорт
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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