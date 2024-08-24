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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1841 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Цветы с 7 лепестками

Аверс монеты - 6 куарто 1841 года "Каталония" Цветы с 7 лепестками - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 6 куарто 1841 года "Каталония" Цветы с 7 лепестками - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1841
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1841 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • ibercoin (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1841 "Каталония" на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 куарто 1841 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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