Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1841 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1841
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1841 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 73049 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 15 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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