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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1861 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1861 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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