Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 реалов 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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