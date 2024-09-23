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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1861 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 940 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
100 реалов 1861 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 490 $
Продажи
2 564
Аверс
Реверс
100 реалов 1861 Семиконечные звёзды
Средняя цена 500 $
Продажи
0 142
Аверс
Реверс
40 реалов 1861
Средняя цена 270 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
40 реалов 1861
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 реалов 1861
Средняя цена 370 $
Продажи
1 199

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1861 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 266
Аверс
Реверс
20 реалов 1861 Семиконечные звёзды
Средняя цена 260 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 реалов 1861 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 реалов 1861 Семиконечные звёзды
Средняя цена 350 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 реалов 1861 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 380 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 реала 1861 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 150 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 реала 1861 Семиконечные звёзды
Средняя цена 130 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 реала 1861 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 95 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 реала 1861 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 реала 1861 Семиконечные звёзды
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 реала 1861 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 реал 1861 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 85 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 реал 1861 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 51

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1861
Средняя цена 25 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1861
Средняя цена 35 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1861
Средняя цена 55 $
Продажи
0 32
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