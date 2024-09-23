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Испания
1861
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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1861
Монеты Испании 1861 года
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Медь
Золотые монеты
100 реалов 1861
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
940 $
Продажи
0
45
100 реалов 1861
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
490 $
Продажи
2
564
100 реалов 1861
Семиконечные звёзды
Средняя цена
500 $
Продажи
0
142
40 реалов 1861
Средняя цена
270 $
Продажи
0
71
40 реалов 1861
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 реалов 1861
Средняя цена
370 $
Продажи
1
199
Серебряные монеты
20 реалов 1861
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
266
20 реалов 1861
Семиконечные звёзды
Средняя цена
260 $
Продажи
0
23
10 реалов 1861
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
31
10 реалов 1861
Семиконечные звёзды
Средняя цена
350 $
Продажи
0
15
10 реалов 1861
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
380 $
Продажи
0
21
4 реала 1861
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
150 $
Продажи
0
21
4 реала 1861
Семиконечные звёзды
Средняя цена
130 $
Продажи
0
8
4 реала 1861
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
95 $
Продажи
0
48
2 реала 1861
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
29
2 реала 1861
Семиконечные звёзды
Средняя цена
75 $
Продажи
0
10
2 реала 1861
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
0
19
1 реал 1861
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
85 $
Продажи
0
39
1 реал 1861
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
60 $
Продажи
0
51
Медные монеты
25 сентимо реал 1861
Средняя цена
25 $
Продажи
0
47
10 сентимо реал 1861
Средняя цена
35 $
Продажи
0
17
5 сентимо реал 1861
Средняя цена
55 $
Продажи
0
32
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Зактрыть
Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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