Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 реалов 1861 года "Тип 1861-1864" (Испания, Изабелла II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 реалов
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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