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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

40 реалов 1861 года "Тип 1861-1864" (Испания, Изабелла II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 40 реалов
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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