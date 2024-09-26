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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1861 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1861 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1861 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1861 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1732 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2013.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (5)
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Jesús Vico - October 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе ibercoin - December 22, 2020
Продавец ibercoin
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе ibercoin - December 22, 2020
Продавец ibercoin
Дата 22 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1861 на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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