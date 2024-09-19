Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1861 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1861 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 250 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2023
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 13 сентября 2022
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Дата 23 марта 2022
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Дата 20 января 2021
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Дата 17 октября 2019
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Дата 23 мая 2019
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Дата 24 января 2019
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Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
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Дата 21 февраля 2018
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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