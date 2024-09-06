Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1861 года "Тип 1861-1863" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1861 года "Тип 1861-1863" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1861 года "Тип 1861-1863" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1861 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (44)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (4)
  • Cayón (17)
  • CNG (1)
  • Creusy Numismatique (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (12)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (27)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (8)
  • InAsta (2)
  • iNumis (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Numimarket (1)
  • Oslo Myntgalleri (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
  • Schulman (1)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (36)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (15)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (1)
  • WCN (1)
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Heritage - June 27, 2024
Продавец Heritage
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 115 USD
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец InAsta
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Испания 20 реалов 1861 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Испания 20 реалов 1861 на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1861 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 20 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск