Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1861 года "Тип 1861-1863" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1861 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 10 мая 2024
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Дата 5 мая 2024
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Дата 5 мая 2024
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Дата 24 апреля 2024
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Сохранность AU58 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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