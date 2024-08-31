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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1861 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1861 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 31848 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
981 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 100 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1296 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 100 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 100 реалов 1861 на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 100 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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