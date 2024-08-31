Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1861 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 31848 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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