Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1861 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1861 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Где продать?
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