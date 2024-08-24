Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1861 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1861 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
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