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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1861 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1861 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1861 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1861 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 10 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1861 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1861 на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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