Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1861 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1861 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1854 проданному на аукционе Cayón Subastas за 170 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность XF
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Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность AU
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