Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1861 года "Тип 1855-1864". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (266) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1861 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 74659 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 2 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (58)
- Casa de Subastas de Madrid (3)
- Cayón (29)
- cgb.fr (2)
- CNG (1)
- CoinsNB (4)
- DNW (1)
- Felzmann (1)
- Heritage (5)
- Herrero (2)
- HERVERA (44)
- ibercoin (18)
- Monedalia.es (4)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (1)
- NOONANS (1)
- NumisCorner (1)
- Numisor (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Rauch (1)
- Schulman (1)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (56)
- Stack's (3)
- Tauler & Fau (21)
- V. GADOURY (2)
- WAG (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 13
Где продать?
Для продажи 20 реалов 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск