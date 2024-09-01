Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1861 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1861 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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