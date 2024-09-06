Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1861 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1861 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88083 проданному на аукционе Cayón Subastas за 360 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
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Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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